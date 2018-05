Rifiuti speciali e conglomerati bituminosi in un capannone: due denunce a Pomigliano

Sabato 12 Maggio 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 10:08

I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Napoli hanno effettuato controlli nella struttura operativa di una società d’impiantistica. Denunciati in stato di libertà gli amministratori, un 57enne e un 54enne, perché vi era in essere attività di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non derivanti sia dal ciclo produttivo che dalla lavorazione di conglomerati bituminosi. Riscontrata anche la gestione di rifiuti non pericolosi in difformità dalle autorizzazioni rilasciate e scoperte opere edili realizzate abusivamente, nonchè l’esercizio non autorizzato di un'autofficina.Per la gestione dei rifiuti non pericolosi in difformità dalle autorizzazioni sono state impartite prescrizioni.L’intera area i rifiuti, le strutture edili abusive e l’autofficina, comprese le attrezzature, sono state sottoposte a sequestro penale.