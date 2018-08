Martedì 28 Agosto 2018, 12:42

Trasporta rifiuti speciali su un motocarro senza alcuna autorizzazione, bloccato e denunciato dai carabinieri forestali a Torre del Greco. L'uomo, 42 anni, è stato fermato in via Agostinella mentre stava trasportando rifiuti speciali non pericolosi per un volume di 1,5 metri cubi a bordo di un motocarro cassonato.Da veloci verifiche sul posto è emerso che non aveva la patente necessaria a guidare quel mezzo, che il mezzo era senza assicurazione e che non era stato sottoposto alla revisione prescritta per legge. L’uomo è stato denunciato per trasporto illecito di rifiuti, motocarro e rifiuti sono stati sequestrati e gli sono state inoltre contestate violazioni al Codice della strada per 6.000 euro.