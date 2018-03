Rifiuti speciali nel parco del Vesuvio: sequestrata area di 20mila metri quadri

Sabato 10 Marzo 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In via Alveo di Pollena Trocchia, una stradina che dal centro cittadino conduce al monte Somma, area che ricade nel Parco Nazionale del Vesuvio, i carabinieri forestali della stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio hanno accertato che su un’area di circa 20.000 metri quadri, proprietà di una ditta di Casalnuovo, erano stati scaricati e interrati rifiuti speciali vari.La scoperta è avenuta a partire dalla constatazione che sulla strada che conduce al posto, solitamente poco frequentata, c’erano i segni di pneumatici di mezzi di trasporto di grosse dimensioni, circostanza che ha indotto i militari a effettuare un sopralluogo. Da una prima verifica è emerso lo sversamento illegale e l’interramento di una ingente quantità di inerti da demolizioni e materiali fangosi. L’intera area è stata sequestrata in attesa di caratterizzazione da parte dell’Arpac, mentre è al vaglio degli inquirenti la posizione dell’amministratore 44enne.