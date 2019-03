Rifiuti speciali, sequestrato un motocarro nel Napoletano

Giovedì 21 Marzo 2019, 10:10

Rifiuti speciali, sequestrato un motocarro nel comune di Calvizzano. Gli agenti della polizia municipale hanno denunciato all’autorità giudiziaria il proprietario del mezzo. L’operazione è avvenuta in via Benedetto Croce, al confine tra Calvizzano e Marano, durante lo svolgimento del servizio congiunto tra i comuni di Calvizzano, Marano, Qualiano e Villaricca, per il contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.Il servizio è stato coordinato dal maggiore Biagio Chiariello, sovraordinato del Comune di Calvizzano, dove è ubicata la cabina di regia della task force.