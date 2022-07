Messaggio all'incivile che lascia il sacchetto in strada: la foto dalla provincia di Napoli è virale

TORRE DEL GRECO. Evidentemente infastidito per l’atteggiamento di un ignoto concittadino, ha deciso di manifestare il proprio disappunto. E per farlo ha deciso di utilizzare lo stesso sacchetto depositato, fuori posto e fuori orario.

È accaduto in via Vittorio Veneto, arteria del centro storico di Torre del Greco, a due passi dal cuore dello shopping cittadino. Qualcuno, dopo avere evidentemente ripulito il proprio giardino, ha pensato bene di depositare il saccone di plastica contenente gli scarti (per lo più vegetali) recuperati a ridosso di una palazzina. Dove i residenti ovviamente non l’hanno presa bene. E dopo le telefonate agli uffici preposti per chiederne la rimozione, uno di loro ha acceso il computer, scritto un messaggio indirizzato all’ignoto eco-delinquente, stampato il tutto e messo il foglio in bella mostra sul sacchetto: «L’incivile - è scritto - che verso le 9 di stamattina ha depositato questa busta dopo aver pulito il giardinetto avanti il palazzo, è invitato a riprendersela e a non depositarla avanti i palazzi altrui».

La protesta è stata immediatamente notata dai diversi passati. Non sono mancate le foto, alcune delle quali finite sui social. Post che sono diventati virali, con tanti commenti e condivisioni, che hanno coinvolto coloro i quali si sentono vessati dalla perenne problematica legata alla raccolta dei rifiuti. «Venite dalla nostre parti - dice una donna residente in periferia - qui altro che scarti dei giardinetti, vengono lasciati sacconi neri e amianto». «Questa è la dimostrazione - ha scritto qualcun altro - che l’emergenza rifiuti di cui tanto dibattiamo è tale anche per colpa dei troppi incivili».