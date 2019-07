Montagne di rifiuti in strada, la rivolta di Poggioreale: «Basta, non ne possiamo più»

Mercoledì 31 Luglio 2019, 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale la tensione a Poggioreale, dove i cittadini hanno bloccato il traffico gettando in strada centinaia di rifiuti. La protesta, nasce dalle condizioni igienico sanitarie di via Cupa del Segretario. Proprio lì da più di una settimana, l’immondizia veniva accumulata all’esterno di un parco privato nei pressi dell’istituto primario Fiumadea.«Siamo esasperati – commenta il consigliere della IV Municipalità Mario Maggio – e non abbiamo avuto altra scelta. Il cattivo odore e gli animali hanno invaso questa strada da dieci giorni. Non si può vivere in queste condizioni e ora l’Asia dovrà intervenire per forza».Una protesta, quella dei residenti, che solo in tarda serata ha sortito gli effetti desiderati. Ad intervenire però non sono stati gli uomini dell’Asia, ma quelli della società Casoria Ambiente.«La mancanza di mezzi ed attrezzature - conclude Maggio - ci ha costretti a rivolgerci ad altri. L’immondizia è rimasta sotto gli occhi di tutti per l’intera giornata ed è inaccettabile. Poggiroeale continua ad essere un quartiere di “serie B” e questa vicenda lo dimostra. Chiederemo un tavolo tecnico per capire in che modo fare fronte a questa nova emergenza».