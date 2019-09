Mercoledì 18 Settembre 2019, 16:54

Scoppia la rivolta a Pianura, dove una intera strada viene ricoperta dai rifiuti. A rovesciare i cassonetti in segno di protesta, sono i cittadini del villaggio Caritas in via Escrivà che da tempo lamentano precarie condizioni igienico sanitarie. La spazzatura - da quanto raccontano - viene accumulata ai limiti della carreggiata a qualsiasi ora del giorno e della notte, rendendo l’aria irrespirabile. Ma non è tutto. Proprio la grande quantità di rifiuti, attira nelle case limitrofe insetti e roditori che costringono i residenti a rimanere barricati in casa.«Vogliamo la raccolta differenziata - afferma Salvatore Tutino del “comitato caritas - perché è diventato impossibile vivere in queste condizioni. Ci sono gli abitanti delle case al pian terreno che vivono tra i rifiuti. I bambini giocano accanto ad una perenne discarica e l’aria è insalubre. Abbiamo fatto partire una raccolta firme ed abbiamo già raccolto oltre un centinaio di adesioni. Chiederemo la raccolta differenziata e la pulizia di una delle strade più abbandonate di Pianura».