Sversamenti illeciti dei rifiuti: pioggia di contravvenzione sui trasgressori grazie alle fototrappole installate nei punti nevralgici della città. A comunicarlo è il sindaco Giovanni Palomba che sottolinea come nel solo mese di settembre siano state ben 56 le sanzioni irrogate ai danni di altrettante persone sorprese dagli «occhi elettronici» a sversare rifiuti in orari e luoghi non consentiti. Altri 19 trasgressori sono invece in corso di identificazione, dopo essere stati filmati dalle telecamere gestite da agenti di polizia municipale che hanno operato in abiti civili e a bordo di auto e moto civetta.

LEGGI ANCHE Dema lancia Alessandra Clemente candidata sindaco: «E' la persona utile»

Accanto a queste multe anche due elevate ai danni di altrettanti amministratori di condominio per violazione all’ordinanza del primo cittadino che impone loro la custodia dei contenitori dei rifiuti. «Non faremo sconti a nessuno - fa sapere il sindaco Palomba - Continueremo senza sosta, con report periodici, in una intensa e costante attività di pattugliamento del territorio comunale, per reprimere quanto più possibile i comportamenti irresponsabili ed illeciti di chi crede di rimanere impunito e di poter violare le disposizioni vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Il mio plauso al lavoro posto in essere dai nostri vigili, ai quali raccomando una ulteriore stretta di controlli su tutta la città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA