Sabato 7 Settembre 2019, 09:55

Resta alta l'attenzione sull'emergenza rifiuti, così come è forte la preoccupazione per i continui roghi che avvelenano l'aria. Domani Sant'Antimo si mobilita, con un incontro che si terrà alle 11,30, in piazza della Repubblica. A chiamare a raccolta i cittadini è l'associazione Agorà. Si tratta di un momento di condivisione, dopo le preoccupazione emerse nei giorni scorsi. Sono quelle che compaiono sui social, ma anche quelle che Giuseppe Italia, responsabile di Agorà e già consigliere di minoranza racconta di ricevere quotidianamente. «Ho fatto - racconta - un giro nelle zone che mi hanno indicato ed ho trovato cumuli di rifiuti. E da giorni si percepisce in tutta la città un odore acre, pungente e che stringe la gola».