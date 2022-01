Rifiuti al Vomero, la municipalità: «Pugno duro contro gli incivili»

Il cambio di vertice nell'azienda comunale addetta allo smaltimento dei rifiuti non ha ancora prodotto il cambio di passo che i napoletani si aspettavano dopo l'ultimo periodo di crisi. In molte zone della città cumuli di spazzatura giacciono abbandonati per giorni e giorni e, in molti casi, anche il semplice transito dei pedoni sui marciapiedi è un lusso. Una situazione che potrebbe migliorare a breve ma che, intanto, contribuisce a rendere difficile la vita dei cittadini. È il caso della rinomata via Scarlatti, una delle principali arterie del Vomero, dove da giorni i cittadini segnalano cumuli di rifiuti lungo tutta la strada. Causa dell'accumulo di spazzatura, però, non è il mancato spazzamento e prelievo da parte degli operatori Asìa. Nell'attuale situazione un ruolo fondamentale, come ha denunciato il presidente della Municipalità Vomero-Arenella Clementina Cozzolino, lo giocano gli incivili della zona che, incuranti delle regole esistenti per il conferimento dei rifiuti, sversano a qualsiasi ora del giorno rendendo inutile il lavoro di Asìa.

«Questa assurda situazione - denuncia Cozzolino - non è da attribuire a mancanze da parte di Asìa. Gli operatori ecologici ci sono e fanno il loro dovere, ma nulla possono contro la grande quantità di incivili che sversano i loro rifiuti senza tener conto delle regole istituite proprio per tenere le strade pulite. Gran parte degli indisciplinati che contribuiscono a tenere nel degrado una delle principali strade del nostro quartiere - prosegue la numero uno del parlamentino vomerese - sono rintracciabili perchè è relativamente facile risalire a chi li ha abbandonati in strada. Per questo ci aspettiamo che Asìa intervenga al più presto inviando sul posto gli ispettori ambientali».

Nelle scorse ore la polizia municipale ha messo a segno alcuni importanti interventi sui quartieri Vomero e Chiaia. Molte le sanzioni comminate ad attività che non caratterizzavano correttamente i rifiuti. A rampe Paggieria - alle spalle della basilica di San Francesco di Paola e di piazza Plebiscito - un parcheggiatore abusivo è stato sorpreso dai caschi bianchi del Comune mentre sversava materiali di risulta edili. Ed è proprio ai caschi bianchi che la Municipalità Vomero-Arenella intende rivolgersi per cercare di risolvere in via definitiva la problematica di via Scarlatti.

«Le discariche si formano sempre nello stesso punto della strada - ha proseguito Clementina Cozzolino - e questo testimonia che in quell'area ci sono commercianti che proprio non ne vogliono sapere di comportarsi civilmente. Chiederemo alla polizia municipale di intervenire per risolvere il problema di via Scarlatti, sanzionando severamente gli incivili. Noi - ha poi continuato - abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini per ridare decoro alle nostre strade. Se i cittadini non vogliono collaborare allora non si può fare altro che intervenire con il pugno duro, colpendo alle tasche quella fetta di incivili che con le sue azioni rende inutili gli interventi realizzati sul territorio».