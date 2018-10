Rifugio per gatti nell'officina discarica: intervento dei vigili, scatta il sequestro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 13:30

A Torre del Greco un'ex officina per la lavorazione di marmi cimiteriali era stata trasformata in discarica e rifugio per gatti: sequestrata dalla polizia municipale. L'appello degli animalisti: «Bisogna mettere in salvo i gatti intrappolati tra i rifiuti». Una storia di solitudine e amore «distorto» quella che sta interessando in questi giorni il quartiere di via Lamaria- Traversa del Cardinale dove nelle scorse ore la polizia municipale, alla guida del comandante Salvatore Visone, ha apposto i sigilli ad un'area di 130 metri quadrati che era stata trasformata in discarica a cielo aperto, oltre che in rifugio illegale per gatti. Denunciata all'autorità giudiziaria la proprietaria, la 75enne R.S. protagonista di questa triste storia in cui lei stessa ha messo a repentaglio la sua vita e quella di oltre trenta gatti.