Rifuti date alle fiamme, torna l'incubo dell'emergenza a Marano

Sabato 30 Marzo 2019, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 11:23

Cumuli di riifuti dati alle fiamme a Marano, dove da qualche giorno si registrano problemi sul fronte della raccolta. Il rogo è stato appiccato da ignoti in via Casagiarrusso, da tempo oggetto di continui sversamenti. Una discarica a cielo aperto.Il fumo ha invaso le abitazioni della zona e per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Alcuni residenti hanno accusato malori.Il Comune, nella giornata di ieri, aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con la ditta Tekra per la rimozione dei sacchetti conferiti in strada in modo non conforme al calendario di raccolta. Molti punti del territorio sono ancora in sofferenza.