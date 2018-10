Mercoledì 31 Ottobre 2018, 15:42

I carabinieri del Noe hanno avviato nuove indagini per accertare lo stato di avanzamento delle bonifiche, i livelli di inquinamento, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti presenti nelle cinque discariche di Caselle Pisani, nel quartiere Pianura di Napoli. I militari, grazie anche al supporto del nucleo del settimo Nucleo Elicotteri Carabinieri, hanno effettuato rilievi video-fotografici delle aree in località Senga e nell'ex SIN in località Spadari, utilizzando scanner ad alta risoluzione e strumenti per analisi all'infrarosso e volumetrici. I dati raccolti saranno poi sottoposti a esperti che valuteranno il livello d'impatto sulle condizioni di vita e di salute della popolazione. Gli accertamenti sono stati delegati dalla Procura della Repubblica di Napoli.