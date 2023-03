Quartieri spagnoli: rimossi dissuasori abusivi

Su richiesta del servizio polizia locale dell’unità operativa avvocata, questa mattina gli operai del Servizio P.I.U della Napoli servizi hanno eseguito la rimozione di dissuasori abusivi nei quartieri spagnoli.

In particolare nel corso delle operazioni sono stati rimossi 66 paletti, 2 new Jersey, 4 stenditoi, 3 sedie, 1 panchina in plastica, 2 pedane in plastica, 2 transenne e 2 pedane in legno della grandezza circa 4metri per 2metri. Alle operazioni hanno preso parte gli agenti della polizia locale e della polizia di stato.