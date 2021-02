Il lago d'Averno torna finalmente a respirare. Sono terminati i lavori di bonifica del canale di collegamento con il mare da parte della Sma Campania. Un'operazione durata circa un mese che ha consentito allo specchio lacustre raccontato da Virgilio di poter finalmente risolvere ed evitare le esondazioni che negli ultimi anni hanno interessato il lago, che andava in affanno anche con una semplicissima pioggia. La presenza di rifiuti, ghiaia e vegetazione incontrollata non permetteva il regolare deflusso e il ricambio delle acque, determinando spesso la rottura degli argini lungo il perimetro del lago.

L'intervento ha richiesto l'utilizzo di specifici macchinari e pale meccaniche per la rimozione dei sedimenti sabbiosi che in due punti in particolare, all'altezza del ponticello in corrispondenza del lago e nel cunicolo che immette alla foce, ostruivano il canale. Nei giorni scorsi è stata tolta la paratia che teneva frenata l'acqua del lago proprio per permettere agli operai di pulire in modo esteso e radicale il canale di emissione. Gli uffici della direzione ambiente del comune di Pozzuoli, invece, hanno assistito la Sma Campania assicurando il conferimento in discarica dei materiali prelevati nel corso delle attività di manutenzione. «Ho visitato il cantiere dove sono stati eseguiti i lavori - ha dichiarato Fulvio Bonavitacola, vice-presidente della Regione -. Dove per anni si sono addensate tonnellate di detriti e rifiuti torna a scorrere un'acqua limpida. La Sma Campania si è dimostrata ancora una volta all'altezza del compito. Si è posto termine a un problema di sicurezza idraulica con il risultato di un importante contrasto all'inquinamento ambientale del sito. La Regione ha mantenuto l'impegno di restituire un posto incantevole alla sua naturale bellezza».



Ieri mattina diverse le persone che complice la giornata soleggiata hanno fatto una passeggiata attorno alla strada circumlacuale e lungo via Provinciale Averno che costeggia il canale. «Finalmente è stata data dignità ad un posto unico come il lago d'Averno - spiegano Nicola e Salvatore, due agricoltori che hanno le loro terre attorno allo specchio acqueo -. Erano quasi vent'anni che non veniva effettuato un intervento così radicale, lo dimostra il fatto che è stato impiegato circa un mese. Il nostro augurio è che ci sia una manutenzione ordinaria costante e soprattutto siano installate le telecamere di videosorveglianza per stanare gli incivili».



La bonifica è stata effettuata grazie a un investimento di circa centomila euro da parte della Regione con l'utilizzo di oltre una ventina di operai della Sma Campania. «Abbiamo voluto che si facesse quest'intervento radicale perché era l'unico modo per risolvere i problemi di cui soffriva periodicamente il lago - conclude il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia -. Adesso tocca a noi preservarlo, rispettando l'ambiente, le specie animali che qui vivono e che abbiamo messo in sicurezza, vigilando costantemente sugli incivili. Per quanto ci riguarda, faremo in modo che ci sia almeno una volta all'anno un intervento simile. Allo stesso tempo, ripristineremo pian piano la passeggiata attorno al lago, a beneficio dei cittadini e delle famiglie che vengono a svagarsi e a protezione delle residenze e delle attività agricole del posto».

