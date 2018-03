La Giunta su proposta del Sindaco Luigi de Magistris ha approvato il progetto definitivo-esecutivo, relativo agli “Interventi di riqualificazione della piscina Scandone”, per lo svolgimento della manifestazione Universiadi Napoli 2019”per un importo complessivo dei lavori di € 3.779.481,82. La Scandone che ospiterà le attività agonistiche natatorie e della pallanuoto delle Universiadi 2019 sarà interessata da un intervento di riqualificazione che consisterà nell’implementazione delle strutture e degli impianti esistenti, nonché nell’adeguamento dei locali individuati quali aree da destinare alla FISU, ai delegati tecnici ed ai mass media. Il progetto, a firma dell’arch. Paolo Pettene, valorizzerà l’impianto con interventi "leggeri" sia interni che esterni ed in particolare è prevista la totale riqualificazione degli spogliatoi e di tutti gli ambienti necessari allo svolgimento della manifestazione richiesti dalla FISU comprese le tribune per il pubblico, il rifacimento del piano spiaggia e bordo sfioro della vasca, l’installazione di un impianto di videosorveglianza, la realizzazione di quinte in tessuto. Il progetto, inoltre, prevede il rifacimento completo del sistema di illuminazione artificiale della vasca e della copertura metallica centrale, mediante l’installazione di proiettori a LED anche a colori, che consentirà la realizzazione di un’illuminazione scenografica creando giochi di luce da sfruttare durante gli eventi.

Giovedì 8 Marzo 2018, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 18:43

