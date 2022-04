Tentato furto in abitazione. Con quest'accusa, un 43enne di origini tunisine è stato arrestato: sorpreso alle 2 mentre tentava di forzare la porta finestra in via Venezia Giulia a Fuorigrotta. Ad accorgersi dell'effrazione il proprietario di casa che con il figlio lo ha bloccato in una stanza. Poi l'intervento dei carabinieri.