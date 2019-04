Giovedì 18 Aprile 2019, 16:16

Donna scippata della borsa a Giugliano, rincorre i malviventi e si sente male: portata in ospedale. È successo al corso Campano dove una 50enne è stata vittima di uno scippo in via Licoda. La signora ha rincorso i malvivent e poi si è accasciata a terra ed è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato i medici del 118. In azione due banditi in sella ad uno scooter nero. Il passeggero ha strappato la borsa alla donna e sono scappati. La vittima li ha rincorsi per pochi metri e poi ha accusato un malore ed è svenuta. Le sue condizioni non sono gravi ed è sotto osservazione in ospedale. Sulla rapina indagano i carabinieri che stanno visionando le telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune.