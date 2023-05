Rione alto Napoli, 40enne arrestato per tentato furto d'auto

Stanotte gli agenti sono intervenuti in via Domenico Fontana per una segnalazione di furto su un’auto.

Notata una persona armeggiare sull’auto segnalata ma la stessa, alla loro vista, si è data alla fuga salendo a bordo di un altro veicolo.

Ne è nato un lungo inseguimento fino a quando, giunti in viale Colli Aminei, il fuggitivo è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nel veicolo diversi arnesi atti allo smontaggio dei pneumatici; l’auto in sosta era priva di alcuni bulloni di bloccaggio delle ruote.

A.D.D, 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.