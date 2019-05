Mercoledì 8 Maggio 2019, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerca di fuggire, di notte, al marito che la aveva picchiata davanti al suo bambino: salvata dai poliziotti. Tutto è avvenuto al Rione Alto dove gli agenti sono intervenuti per un allarme trovando la donna che urlava scappando con evidenti segni delle percosse subite mentre il marito, anche se trattenuto a stento dall'anziano padre, stava cercando di continuare a picchiare la donna.I poliziotti hanno arrestato il 32enne, già noto alle forze dell’ordine, proprio per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito l'uomo pretendeva il denaro dalla moglie e per questo la stava picchiando.