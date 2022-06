Napoli, arrestato 89enne nel rione Bussola: aveva in casa petardi illegali e coltelli

Ieri mattina gli agenti del commissariato Secondigliano hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Strada Comunale dei Cavoni dove hanno rinvenuto 9 petardi, 20 taglierini, 4 coltelli, di cui 3 con le lame lunghe circa 8cm e uno avente la lama lunga circa 2 cm, mentre, in un mobile della cucina, hanno rinvenuto una pistola replica priva di tappo rosso con 29 cartucce a salve.

L’uomo, un 89enne napoletano, è stato denunciato ed il materiale è stato sottoposto a sequestro.