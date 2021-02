Rione della bussola: aggredisce i poliziotti per eludere il controllo, arrestato.

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno notato un uomo in via della Bussola che, alla loro vista, ha aumentato frettolosamente il passo per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di un involucro con circa 0,7 grammi di hashish ma il giovane, in evidente stato di agitazione, ha iniziato ad inveire contro di loro cercando di fuggire e urlando per attirare l'attenzione dei residenti che, scesi in strada, hanno tentato di ostacolare l'intervento degli operatori ingiuriandoli; l’uomo è riuscito ad allontanarsi ma è stato poi raggiunto e bloccato dopo una colluttazione.

Nicola Notturno, 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

