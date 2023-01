Sabato mattina gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Afragola hanno effettuato un controllo in via della Bussola presso l’abitazione in uso ad un uomo trovandolo in possesso di una pistola Beretta cal.7,65 con matricola abrasa e con 6 cartucce.



Si tratta di un 31enne napoletano con precedenti di polizia, ed è stato arrestato per detenzione illegale di arma e ricettazione.