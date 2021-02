Rione Monterosa, arrestati due spacciatori nella Vela Rossa: denunciati anche tre topi d'auto

Due persone sono state arrestate e tre denunciate nel corso di controlli ad «Alto Impatto» condotti ieri sera al Rione Monterosa, nel quartiere Scampia, a Napoli. In viale della Resistenza i poliziotti del commissariato Scampia, che hanno operato con il supporto del reparto di prevenzione anticrimine e della polizia municipale, hanno notato due persone che, dopo essere uscite da un'abitazione della popolare Vela Rossa, hanno consegnato qualcosa a due giovani in cambio di denaro. I due sono stati trovanti in possesso di 7 grammi circa di cocaina, e di 4 grammi circa di eroina. Nell'appartamento dal quale erano usciti, c'erano altri 18 grammi di cocaina contenuta in 20 cilindretti. Marko Markovic e Tayson Lazic, di 50 e 23 anni, di Napoli, già denunciati in passato, sono stati arrestati.

In via Labriola, i poliziotti hanno controllato un'auto con a bordo tre uomini. Nel veicolo, c' erano numerosi arnesi da scasso. I tre, di 40, 35 e 51 anni, di Napoli, già denunciati in passato, sono stati denunciati. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati sette veicoli ed elevate contravvenzioni per 39 mila euro.

