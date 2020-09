Rione Monterosa, sequestri e denunce: trovati droga e armi nei lotti SC3 e TA

Con il supporto dei Nibbio e delle unità cinofile antidroga dell’ufficio prevenzione generale e degli equipaggi del peparto prevenzione crimine Campania, gli agenti del commissariato Scampia e della polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del rione Monterosa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 45 persone e controllate tre autovetture e 20 motoveicoli; sono state contestate 35 violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo e guida di veicolo già sottoposto a sequestro, elevando sanzioni per un totale di 60mila euro; nove motocicli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e cinque a sequestro ai fini della successiva confisca.

Inoltre, i cani antidroga hanno rinvenuto, occultate nella pubblica via nei pressi del Lotto SC3 e Lotto TA, diverse stecche di hashish del peso di circa 75 grammi. Sequestrata in via Galilei anche una pistola semiautomatica a salve completa di caricatore con 5 cartucce calibro 8.

