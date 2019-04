Rione Salicelle, via agli sgomberi: già murata la casa del boss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Aprile 2019, 07:30

Per avere abusivamente una casa, nel Rione Salicelle, bastava esibire al clan il certificato penale. Se era «sporco» al punto giusto, con tanti precedenti e soprattutto una condanna per 416 bis, il gravissimo reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, il gioco era fatto. E ai poveri cristi di questa sorta di discarica sociale, legittimi assegnatari con titoli legali quali figli disabili, reddito zero, prole numerosa e tanta disperazione, toccava solo arrangiarsi, ingoiare amaro e tacere. Uno scandalo durato anni. Perché nel Rione Salicelle di Afragola la camorra comanda eccome, e le sue decisioni non si discutono. Mai. Almeno fino a ieri mattina, quando dopo tanti annunci, compresa la promessa del ministro dell'Interno Matteo Salvini di riportare la legalità in questo complicato rione, sono iniziati gli sfratti coatti per gli occupanti abusivi del «portfolio immobiliare» del clan Barbato. Ieri i carabinieri della locale caserma, diretta dal maresciallo Raimondo Semprevivo, cui era stata affidata la delega per gli sgomberi, scortati da oltre cento agenti di polizia, con automezzi anti sommossa, coordinati dal primo dirigente Pietropaolo Auriemma e dal vice questore Stefano Iuori, dirigente del commissariato la cui sede è ubicata proprio nel cuore del Rione Salicelle, hanno dato il via agli sfratti degli abusivi.