Rione Sanità, l'allarme di suor Lucia: «I bambini hanno fame, mai vista tanta miseria»

. È una certezza per la gente del rione: aiuta grandi e piccoli, risolve problemi, grandi e piccoli, e non si tira mai indietro quando si tratta di dare una mano a chi ha bisogno. Lavora dalla mattina alla sera, raccoglie soldi, compra cibo, assiste gli ammalati, fa studiare i bambini e i ragazzi, litiga pure con i camorristi che tanto le stanno alla larga. Non si scoraggia mai, suor Lucia, anzi: quasi mai. Combatte in silenzio, non molla e guarda avanti. L'altro giorno, però, non ce l'ha fatta più: ha preso carta e penna e ha scritto una lunga lettera a Maurizio e Paola Pavesi, animatori della Fondazione Alessandro Pavesi Onlus, una macchina della solidarietà che viaggia veloce nel nome e nel ricordo di un bravo ragazzo andato via troppo presto. Da tempo la Fondazione lavora anche con i giovani della Sanità: «Un quartiere difficile per la diffusa povertà non solo economica, - spiega Paola, la mamma di Alessandro - ma anche educativa, e che in questo periodo di emergenza sanitaria, e di forzata quarantena, vede la situazione diventare sempre più drammatica». E poi aggiunge: «Abbiamo ricevuto questa toccante testimonianza di una suora con la quale da anni collaboriamo nel nostro quotidiano doposcuola alla Sanità, una donna che gira per i vicoli del rione per incontrare proprio gli ultimi, quelli che la nostra società a volte lascia indietro».Eccola qui la lettera di suor Lucia, un appello accorato, un racconto che lei stessa ha intitolato «Camminando a piedi» e che comincia così: «Non riesco a portare il peso di tanta gente che chiede da mangiare. Immagini mai viste prima, qui al rione Sanità, pur conoscendo la povertà che incontravo ogni giorno, quella di oggi è di più: è miseria. Così scelgo di muovermi per le strade e di entrare nelle abitazioni. Ho decine di numeri e indirizzi, tantissimi messaggi supplichevoli. Resta fissa nel mio cuore la voce dei bambini: suora, non c'è nulla da mangiare in casa». Comincia il tour tra i vicoli, basso dopo basso la religiosa non dimentica nessuno ma la povertà è davvero troppa: «Sulla seconda rampa c'è una piccola porta. Qui vive una famiglia con due bambini. Il papà stende i panni fuori, dentro la mamma ha già lavato e pettinato i piccoli. Disegnano, un fustino di detersivo è stato trasformato in portapastelli. Il papà faceva il pescatore, ma adesso tutto è fermo. Vado in un'altra strada, frequentata da me più volte al giorno, ma quando arrivo mi dico non è questa. È come se quel labirinto di vicoletti mostrasse un altro volto. Telefono e la giovane donna, di cui avevo sentito parlare per le estreme necessità, mi aspetta sulla strada vicino alla porta. Le chiedo: ma qui non abita una signora malata?.Sì, - mi risponde - lei e suo marito, io con mio marito e la bimba, e pure un altro signore. Mi manca il fiato. Non sapevo che vivessero in sei in uno spazio così angusto e angosciante». La suora non molla, è avvilita ma prosegue la camminata: «Mi sento chiamare da un balcone: sotto casa c'è una famiglia con una bambina più piccola della mia sorellina e non ha da mangiare». Intanto sono le 10 e suor Lucia entra in un altro basso: «I genitori mi aspettano, - scrive - la bambina che ho visto nascere è autistica». Cibo e parole di speranza anche per loro. Poi, l'ingresso in un palazzo fatiscente: «Pensavo di trovare una mamma con un bambino appena nato, ma ho trovato cinque giovani famiglie ammucchiate. Nella casa gli spazi sono separati da tende, è difficile muoversi fra mobili vecchi e molte valigie. Ho il fiato sospeso. Sotto ci sono altre sette famiglie».Ma si avanti: «In questa stessa strada abita una signora che conosco da tempo, sempre sicura di sé e ben vestita - scrive suor Lucia nella lettera ai Pavesi - Poi per un po' non l'ho vista più. Adesso scopro, dietro questa assenza, un dramma. La donna è stata in prigione, ingiustamente accusata. E scopro pure che ha un figlio disabile, quasi nascosto in casa, e nessuna risorsa per mantenersi. Devo andare anche da lei, che mi ha appena insegnato l'inganno delle apparenze». Ed eccola entrare «nei vicoli più oscuri», suor Lucia, «i bassi, - scrive - a volte chiusi, a volte con persone sedute a guardare la strada. Entriamo in uno dove vivono tre adulti e un neonato. La giovane mamma sorride, le servono pannolini, vestitini e in casa nessuno lavora più. Alla fine di un vicoletto cieco invece c'è un cancello. L'entrata scura si apre su un cortile piccolo, pieno di donne e bambini, sul quale affacciano case misere, ricavate nella struttura di un palazzo abbandonato. Una giovane donna con tre bambini chiede con insistenza vestiti, i piccoli che circolano nel cortile chiedono affetto e attenzione. In fondo, dietro una porta sempre chiusa, vive una famiglia intimorita e pudica, con due bambini, sempre al buio. Continuo a camminare e ogni tanto mi fermano persone che mi chiedono soldi. Sono napoletano, ho cinquant'anni e non ho da mangiare. Tanti occhi mi guardano dalle porte dei bassi con una domanda che si ripete: Si fermerà anche da noi? Conosce la nostra miseria?. Nel cammino di questi giorni ho incontrato anche quattro bambini autistici, accarezzo con lo sguardo i loro volti, chiudo la bocca e - conclude suor Lucia - penso alla durezza del tempo».