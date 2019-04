Lunedì 29 Aprile 2019, 13:32

I carabinieri della stazione Stella hanno tratto in arresto Gennaro Zerobio, un 38enne della Salita Miradois (rione Sanità) ai domiciliari per reati contro il patrimonio: l'uomo è stato sorpreso in stato di evasione dai militari dell’arma mentre stava tentando di mettere in moto un ciclomotore.