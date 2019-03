CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 18 Marzo 2019, 23:02

Sassaiola e colpi di mazza contro l’autobus di una scuola calcio nella Sanità. Spaccanapoli Sporting – Caravaggio/Barone calcio doveva essere solo una partita tra due squadre di sedicenni. Campionato miniallievi, classe 2003. Ma domenica scorsa è finita con una aggressione ai danni della squadra ospite che, appena lasciato il campo del San Gennaro dei Poveri, è stata attirata in un vero e proprio agguato: venti motorini che hanno circondato il mezzo come uno squalo fa con la sua preda, girando attorno in modo vorticoso. Davanti il conducente del mezzo, dietro ragazzini armati di pietre e mazze da baseball che hanno preso d’assalto il minibus mandando in frantumi i vetri e provocando venti minuti di terrore tra l’indifferenza generale.LA DENUNCIASu Facebook con la squadra di Barra che ha riassunto così quanto avvenuto: «A pochi metri dal campo, più motorini, hanno circondato il pulmino che trasportava la squadra, lanciando pietre verso il pulmino stesso e nei vetri frantumandoli. Inoltre, scendendo nella Sanità hanno affiancato il bus con mazze e bottiglie di vetro. Il tutto mentre lo staff chiamava tempestivamente i carabinieri mettendoli al corrente di quanto stesse accadendo, anche se i carabinieri stessi li hanno raggiunti solo telefonicamente accertandosi che il pulmino fosse riuscito ad uscire dal quartiere. Una vergogna allo stato puro, un insulto all’intelligenza calpestando uno sport bellissimo che dovrebbe solo portare sorrisi e gioia. Ci siamo apprestati a fare la denuncia alle forze dell’ordine riconoscendo, tra l’altro, sui tanti motorini presenti, anche alcuni giocatori appartenenti alla squadra avversaria, che poco prima avevano preso parte alla gara sopra citata».