Sabato 9 Giugno 2018, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 11:33

I cittadini del Rione Sanità - o almeno i residenti del vicoletto San Gennaro - si schierano contro il Comune di Napoli e la III Municipalità guidata dal presidente Ivo Poggiani. Da diverse ore nel quartiere sono apparsi striscioni di protesta che, nelle intenzioni degli stessi cittadini, vogliono evidenziare la problematica di vicoletto San Gennaro, stradina del quartiere chiusa da diverse settimane a causa di uno sprofondamento della sede stradale. «Vicoletto San Gennaro sprofonda - si legge in uno degli striscioni realizzati dai cittadini del blog "quartieresanità.com" e affissi all'ingresso del vicoletto - la Municipalità e il Comune mangiano i fiocchi di neve». Chiaro il riferimento al recente affidamento della vicina via Arena alla Sanità al noto pasticciere Poppella. Una operazione che, denunciano i cittadini, è servita a dare visibilità al quartiere ma che non riesce a risolvere le spinose problematiche di chi vive ai confini delle strade principali e che si sente sempre più abbandonato al suo destino.«I cittadini si lamentano perchè da Comune e Municipalità arrivano solo annunci - la dichiarazione del consigliere della terza Municipalità Gennaro Acampora - le istituzioni hanno il dovere di dare risposte, non si possono limitare a feste, festicciole e affidamenti di strade. I problemi reali del rione Sanità, ma più in generale di tutta la città, sono ben altri e sarebbe giusto che chi ha il dovere di occuparsi di queste problematiche cominci a farlo seriamente. Questo episodio - prosegue ancora l'esponente del parlamentino di via Lieti - è emblematico della rabbia dei cittadini che si sentono sempre più abbandonati da chi fa solo promesse ma non porta mai a termine i suoi impegni. Credo sia arrivato il momento - ha poi concluso Acampora - che noi tutti, come istituzioni, proviamo ad essere più responsabili nei confronti dei cittadini e proviamo a dare risposte concrete a chi affronta quotidianamente problematiche serie come questa».In verità negli scorsi giorni qualcosa si stava muovendo. La zona dello sprofondamento del vicoletto San Gennaro è stata teatro, lo scorso 31 maggio, dell'aggressione a colpi di mazza da baseball subita dal consigliere della III Municipalità Ciro Guida, che si stava recando sul posto proprio per un sopralluogo circa la problematica segnalata più volte dai cittadini. L'aggressione - e il conseguente scambio di denunce social e denunce ai Carabinieri tra Ciro Guida e Ciro Terribile, additato come aggressore ma che ha respinto al mittente le accuse - rischia di paralizzare i lavori a vicoletto San Gennaro. I cittadini, sempre più esasperati dalla situazione e alle prese con una vera e propria invasione di blatte e topi, si sentono sempre di più cittadini di "serie b" e, ancora una volta, hanno gridato forte la loro voglia di riscatto. Un riscatto che deve necessariamente passare da un maggior senso di responsabilità da parte delle istituzioni territoriali che, ormai lo chiedono a gran voce anche gli operatori commerciali della zona, devono cominciare a risolvere anche le problematiche quotidiane che affliggono un territorio che non può più essere governato solo a "colpi" di feste di piazza e inaugurazioni.