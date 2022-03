L'intervento, ad opera della unità operativa Stella si è svolto in Via Fonseca e zone limitrofe dove gli Agenti hanno provveduto ad elevare 15 verbali ai sensi del codice della strada e a far rimuovere dagli operai della Napoli Servizi 10 paletti abusivi installati da ignoti e 25 tra vasi in cemento armato e altri elementi in metallo utilizzati per delimitare ed occupare spazi pubblici.