Rione Traiano, Brumotti ci riprova: â€‹insulti e oggetti contro l'inviato di «Striscia»

L'inviato di «Striscia la Notizia» Vittorio Brumotti è tornato nelle piazze di spaccio del Rione Traiano di Napoli per raccontare, dopo i servizi andati in onda il 23 e 24 gennaio scorsi, il continuo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver raccolto nuove immagini di spacciatori che all'interno di due appartamenti preparavano dosi di droga da vendere, - rende noto un comunicato di 'Striscia' - l'inviato del tg satirico si è recato nel quartiere armato di megafono ed è stato nuovamente accolto dai pusher con insulti e lancio di oggetti.



«Sul posto - conclude la nota diffusa da 'Striscia' - sono poi giunti i Vigili del Fuoco e i Falchi, sezione della Squadra Mobile della Polizia, che con Brumotti hanno fatto irruzione e hanno perquisito un bunker del nuovo supermarket della droga a Napoli, smantellando anche il sistema di videosorveglianza: gli spacciatori avevano infatti piazzato numerose microcamere per verificare chi entrava e usciva dall'abitazione».

Martedì 20 Febbraio 2018, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 20:22

