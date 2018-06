Rione Traiano, colpito per vendicare lo sgarro dopo la lite con il boss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Giugno 2018, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 08:42

Lo hanno aspettato in strada, gli hanno sparato non appena lo hanno avuto a tiro. Un solo colpo, al bacino. Non per uccidere ma per punire. Un regolamento di conti in ambito criminale, forse la punizione per uno sgarro da ricercare nella sfera privata. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinata dal dirigente Luigi Rinella, stanno scavando nel passato di Angelo Ranieri, l'uomo ferito mortalmente in un agguato al Rione Traiano lunedì sera e deceduto nella notte in ospedale. Trentotto anni, pregiudicato, Ranieri non era originario di Soccavo ma del Rione Sanità. Si era trasferito da qualche tempo in casa di alcuni parenti in via Tertulliano, ma non risulta inserito in contesti criminali, nè del centro storico nè del quartiere periferico.Lunedì sera, poco dopo le 23, era da poco uscito di casa quando si è trovato davanti i killer. Lo hanno colpito al basso bacino. Un modus operandi che si discosta da quello dell'agguato per uccidere: un colpo solo e non diretto a parti vitali. Il primo a soccorrerlo è stato il fratello, che lo ha accompagnato al Pronto Soccorso del San Paolo, dove è stato operato d'urgenza; la pallottola gli aveva trapassato l'intestino provocando gravi danni, nell'ospedale di via Terracina è arrivato in condizioni disperate. Poi, intorno alle quattro del mattino, il suo cuore ha smesso di battere. Cruciale per fare luce sull'omicidio la ricostruzione delle ultime ore di vita di Ranieri; i poliziotti stanno cercando di capire se avesse dei contatti con la malavita locale, se dopo il suo trasferimento avesse litigato con qualcuno che potrebbe essersi così vendicato.