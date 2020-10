Rione Traiano, la palestra fucina di campioni che strappa i ragazzi alla strada

Quando si arriva nella palestra gestita da Guido De Novellis la prima cosa che salta all'occhio è l'enorme parete tappezzata da foto dei numerosissimi campioni sfornati in oltre venti anni di attività. Decine di campionati nazionali e internazionali vinti, un palmares di tutto rispetto che fa il pari con un altro - e sicuramente più importante - successo. Fin dall'apertura della struttura di via Lattanzio, nel cuore del Rione Traiano, Guido è impegnato in primissima linea in una delicata e intensa attività sociale che lo ha portato a strappare centinaia di ragazzi alle tentazioni della strada.

«Questo è senz'altro il mio successo più importante - afferma mentre mostra con orgoglio le foto dei tanti campioni sfornati in questi anni - perchè quando si riesce a convincere un ragazzo a lasciare la strada e a venire ad allenarsi in palestra è come aver vinto un titolo mondiale. Certo, un titolo meno appariscente e sicuramente meno remunerativo dal punto di vista economico, ma di certo non meno importante in un territorio difficile dove mancano tante cose, specie per i ragazzi».

Una struttura, quella di Guido De Novellis, situata in un territorio che fin troppo spesso balza agli onori delle cronache per fatti legati alla criminalità organizzata, ma che per molte famiglie rappresenta un vero e proprio "faro" di legalità. E ogni giorno da ogni parte della città arrivano decine di ragazzi pronti a praticare uno sport, la boxe, fatto di sacrifici e dolore. «Noi abbiamo una regola fondamentale - racconta Guido, chiamato da tutti, insegnanti e allievi, 'o maestro - chi ha difficoltà economiche si allena gratis e chi può invece da il suo contributo per le spese vive e per i rimborsi dei tanti collaboratori che ogni giorno vengono qui a seguire i nostri allievi. I giovani che decidono di venire ad allenarsi e di praticare uno sport come la boxe - continua ancora De Novellis - già sono campioni. Perchè oggi accettare le rinunce e i sacrifici di uno sport così duro non è da tutti. Ma a tutti spieghiamo che non c'è soddisfazione più bella di veder ripagato il loro lavoro quotidiano con un titolo o, più semplicemente, con la gioia di stare insieme ai propri amici praticando uno sport che insegna l'autocontrollo e la disciplina».

Guido, assistito da Angela, Lorenzo, Paolo, Gennaro e da suo figlio Carlo - anch'egli atleta di livello nazionale - ha di recente messo a segno un altro "doppio colpo". Due atlete della palestra De Novellis, Miriam Tommasone e Chiara Saraiello, si sono di recente aggiudicate i titoli nazionali giovanili delle loro rispettive categorie di peso nel campionato nazionale di Roseto degli Abruzzi.

«Vincere il campionato nazionale è stato bellissimo - spiega Chiara Saraiello - anche perchè dietro un titolo ci sono enormi sacrifici. Io vengo da una famiglia di pugili e ho voluto dedicare a loro la mia vittoria. Spero di continuare sempre così e di poter provare ancora la bellissima soddisfazione di portare a casa un titolo così importante. Io - precisa la giovanissima campionessa - ce la sto mettendo tutta».

Idee ancora più chiare quelle di Miriam Tommasone, già vice campionessa europea e tra le atlete di punta della palestra De Novellis: «Io sto lottando con tutte le mie forze perchè voglio conquistare un posto alle prossime Olimpiadi - dice - e lo voglio fare sia per me che per dare soddisfazione alla mia famiglia che mi sta vicina nei miei allenamenti e nella vita di tutti i giorni. Il pugilato è uno sport bellissimo, che ti toglie tanto ma che può darti anche tantissimo se ci si mette il giusto impegno. E quello io lo faccio ogni giorno, affiancando lo studio ai sacrifici in palestra».

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA