Rione Traiano, sequestrate cinque ​microcamere

Continuano le azioni di contrasto alla criminalità comune da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli impegnati in diverse periferie della città metropolitana di Napoli.

Questa mattina nel rione Traiano i militari della compagnia di Bagnoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

A via Tertulliano i carabinieri hanno denunciato cinque persone per violazione di sigilli perché trovate all’interno di locali sequestrati poiché utilizzati per lo spaccio di droga. Durante le operazioni è stato segnalato alla prefettura un assuntore di sostanze stupefacenti mentre sono cinque le microcamere sequestrate che erano collegate ad un impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazione