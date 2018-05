Rione Traiano, sette secoli di carcere a boss e pusher: tra gli 80 condannati anche Equabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 23 Maggio 2018, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 10:32

Ci sono quelli che vengono ritenuti i capi del narcotraffico al rione Traiano, i loro stretti collaboratori e decine di pusher che quotidianamente impegnavano le piazze di spaccio al rione Traiano. È stato il giudice per le udienze preliminari Alfonso Sabella a confermare le accuse della Dda di Napoli, infliggendo oltre sette secoli di carcere a carico di una ottantina di imputati per fatti di droga. Condanne elevate, a dispetto della scelta di rito abbreviato, che confermano le indagini coordinate dai pm Giuseppe Cimmarotta e Francesco de Falco, sotto la guida del procuratore aggiunto Filippo Beatrice. Ma andiamo con ordine, a partire dalle condanne più eclatanti: venti anni di reclusione per Giuseppe Lazzaro, Francesco Puccinelli, Francesco Petrone, Giuseppe e Luciano Ivone, tutti ritenuti a capo di quella enorme piazza di spaccio alle porte di Napoli, incastonata tra i quartieri di Fuorigrotta e Soccavo; sono stati invece inflitti 17 anni e dieci mesi per Salvatore Petrone; 17 anni e quattro mesi per Ciro Puccinelli; 18 anni e sei mesi per Raffaele Ivone. Condannati anche gli esponenti di un'altra famiglia della zona nota alla cronaca cittadina: si tratta di Arturo Equabile, che incassa una condanna a otto anni, mentre a sette anni e otto mesi viene condannato Domenico.