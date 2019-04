Rione Villa, niente coprifuoco: mamme e alunni in marcia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Aprile 2019, 07:30

Alla vigilia del giovedì santo il clima che si respira tra le strade del Rione Villa, a più di una settimana dall'omicidio di Luigi Mignano, 57 anni, ucciso davanti al nipote di 3 anni a pochi passi dall'istituto comprensivo Vittorino Da Feltre, è quello di sempre. Strade semideserte, serrande abbassate e nessuna voglia di festeggiare la Pasqua. Un'atmosfera quasi surreale, dove a parlare sono unicamente i volti scuri di chi non gradisce il clamore mediatico degli ultimi giorni. Specie dopo le visite del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato a sorpresa sabato scorso nella chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, e del presidente della Camera Roberto Fico, giunto a scuola per portare solidarietà alla preside Valeria Pirone, a docenti e alunni ancora sconvolti da quanto accaduto. Intanto ieri la comunità del Rione Villa ha provato a lasciarsi alle spalle la scena dell'agguato consumatasi sotto gli occhi dei bambini e ha visto mamme, insegnanti e alunni sfilare tra le vie del quartiere per il precetto pasquale. Tutto ciò mentre si era diffusa la voce di presunte minacce e intimidazioni ai fujenti della Madonna dell'Arco, che lunedì in Albis dovrebbero essere in processione.