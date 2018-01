CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Gennaio 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 10:58

«Sono andato al parco giochi mi volevo divertire ma ce steva 'na munnezza uh maro', ma che schifezza! Siamo scesi col pallone per giocare 'na partita bello e buono ta-ta-ta. Uh maro', ma ccà se spara!». Alle stese di camorra loro, nonostante la tenera età, preferiscono rispondere con l'arma più temuta dai clan: la cultura. Quella che s'insegna sui banchi, ma non solo studiando sui libri italiano e aritmetica. Piuttosto con i valori sani e positivi che, ogni giorno, qualcuno cerca di inculcare loro. Un rap anti-clan è quello che si sono inventati gli alunni dell'istituto comprensivo Vittorino da Feltre (che ha sede in via Sorrento al Rione Villa di San Giovanni) come antidoto alle stese di camorra.Un rap che suona come un monito ai loro coetanei, ma anche agli adulti, alla vigilia del ritorno sui banchi dopo le festività natalizie. Già il titolo è significativo e lascia poco spazio alle interpretazioni: «Controvento», un testo che gli allievi hanno scritto con la docente Elisabetta Aragione. Una canzone che, al passo con i tempi, descrive in musica la realtà quotidiana in cui vivono i bambini che vanno a scuola in via Sorrento. Proprio qui, infatti, ha sede l'istituto diretto da Valeria Pirone. Via Sorrento, la strada che rappresenta l'ingresso del famigerato Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, tra le periferie più difficili della città.È la strada dove la notte di Capodanno un 12enne è rimasto ferito a entrambe le gambe da un colpo di pistola durante una stesa, mentre era affacciato al balcone. Stando alle indagini condotte dalla polizia, infatti, il ragazzino sarebbe stato vittima di un raid intimidatorio nel quale sono stati esplosi all'impazzata colpi di pistola. In zona gli agenti hanno rinvenuto 25 bossoli, molti dei quali avevano raggiunto un'auto in sosta nei pressi dell'abitazione dei familiari del bimbo ferito. Episodio accaduto in via Sorrento, dove per fortuna, oltre alle azioni dimostrative dei clan, c'è anche un mondo diverso.I bambini di una scuola elementare hanno composto un rap anticamorra. Parole simboliche quelle del testo, dove i piccoli rivolgono un appello alla società civile, ma anche alle istituzioni e a chi dovrebbe proteggerli: «Voi dal nord e noi dall'est con le vele controvento e saremo ancor di più nella lotta per la libertà». A pochi giorni dall'ultimo raid dove è rimasto ferito un 12enne. Scene a cui i bimbi del Rione Villa sono purtroppo abituati, come si legge ancora nel testo: «Nella piazza non puoi stare, sulla pista non si va e mmò basta c' 'a camorra nun se po' cchiù suppurta'». E ancora - martellante come un invito alla ribellione - il ritornello: «Voi dal nord e noi dall'est con le vele controvento e saremo ancor di più nella lotta per la libertà».