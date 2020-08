L'antica strada romana, che collega Marano a Quarto, ripulita dai rifiuti. L'operazione, compiuta dal Comune di Quarto, è stata effettuata in via Cupa Orlando, arteria di epoca romana dove ancora oggi è possibile ammirare numerosi reperti archeologici. La zona è oggetto da anni di continui sversamenti di rifiuti. Si sversa di tutto dinanzi ai reperti: rifiuti solidi urbani, amianto e materiale di risulta. Il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, preannuncia severi provvedimenti contro gli incivili. Poco distante da via Cupa Orlando c'è un'altra antichissima arteria, via Pendine-Casalanno, al confine tra i due comuni, anch'essa di epoca romana e anch'essa martoriata dagli sversamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA