Sabato 6 Gennaio 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 12:10

I promotori della campagna social #RiscattaLaurea , il movimento nato a Napoli e poi diffusosi in tutta Italia per chiedere il riscatto gratuito degli anni di laurea ai fini pensionistici, hanno deciso di scrivere a tutti i leader politici italiani che sono in procinto si candidarsi alle prossime elezioni politiche, richiamando l'attenzione sulla necessità di provvedere, una volta formato il governo, a iniziative legislative per il riscatto gratuito degli anni di studio universitario senza alcun limite di età, di reddito o di voto conseguito alla laurea.I fondatori del Coordinamento Nazionale “Riscatta Laurea” Rosario Pugliese e Luigi Napolitano, chiedono un impegno concreto ai politici italiani: la sottoscrizione di un patto con gli oltre 6 milioni di laureati italiani (il 10% della popolazione complessiva) che in questo modo potranno conoscere con chiarezza le intenzioni di ogni singolo leader politico, nel caso in cui fossero chiamati a governare il paese. I fondatori del coordinamento hanno già preparato una scrittura privata da far sottoscrivere, come impegno, ad ogni singolo leader politico che aderisce all’appello.