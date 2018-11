Rischia di crollare la croce dal tetto della chiesa del '500: i fedeli «Brutto segno»

Venerdì 2 Novembre 2018, 14:55

TORR DEL GRECO. Si inclina la croce sulla chiesa e rischia di cadere: intervento dei vigili del fuoco e polizia municipale per rimuoverla in tempo. I fedeli: «È un segno».Le forti raffiche di vento di questi giorni hanno piegato la croce in ferro che sovrasta la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli del ‘500 nel centro storico: chiesa dismessa da anni e messa in sicurezza per problemi strutturali.Questa mattina su sollecitazione della polizia Mubicipale sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Torre del Greco che hanno rimosso la croce, per evitare il crollo e messo in sicurezza l’area. La croce è stata consegnata al parroco della Basilica di Santa Croce, don Giosuè Lombardo.Grazie all’intervento tempestivo dei vigili urbani e dei pompieri non si è verificato alcun danno. Brutto presagio secondo i fedeli: «È una delle chiese storiche- dice un’anziana- ma è da tempo fatiscente. Lo vediamo come un segno negativo».