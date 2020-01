LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 31 luglio 2019 il cedimento di una cavità provocò il crollo di parte di un fabbricato in via padre Antonino, danneggiando gravemente anche un edificio confinante. Ieri, l'avvocato Mauro di Micco, che rappresenta i proprietari dell'immobile, ha inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord un'istanza di sequestro dell'area e di apertura di ulteriori indagini. Il palazzo era stato dissequestrato per consentire ai proprietari di mettere in sicurezza la zona, fino a dichiarare il cessato pericolo. La richiesta del legale nasce dalle ipotesi di una nuova perizia di parte, redatta dall'ingegnere Andrea Esposito. Dopo aver esaminato tutti gli atti prodotti dalle indagini effettuate dal Comune, il tecnico ha ipotizzato che «i dissesti che hanno condotto al crollo del fabbricato di via Padre Antonino siano da imputare ad infiltrazioni di acque in pressione». L'ingegnere Esposito ritiene che un video, con i carotaggi effettuati in una proprietà attigua a quella crollata, dimostrerebbe «la presenza di una forte corrente d'acqua nel sottosuolo, a tredici metri di profondità, perdite idriche, anche lontane, ma provenienti dall'acquedotto di proprietà del comune di Sant'Antimo».Dunque, alla base del crollo non vi sarebbe, secondo il tecnico, solo il dissesto idrogeologico dovuto alla presenza di cavità di cui, come dimostra un'indagine degli anni 80, il sottosuolo del centro storico è pieno, ma «la scarsa manutenzione dell'impianto idrico e fognario da parte dell'Ente». Pertanto, l'avvocato Di Micco chiede alla Procura anche di «obbligare il Comune ad operare il reale monitoraggio e messa in sicurezza dell'acquedotto pubblico e a non intervenire solo in situazioni di somma urgenza».Il problema, quindi, coinvolgerebbe tutta la città. Di Micco lancia un vero e proprio allarme, soprattutto alla Protezione Civile, allarme che però viene ridimensionato dal funzionario responsabile del settore, l'ingegnere Claudio Valentino, per il quale le affermazioni del legale tendono ad «addossare la colpa del sinistro al Comune» ma «non tengono conto che l'ente ha fatto tutte le indagini del sottosuolo necessarie, attraverso strumenti non invasivi, per accertare che non vi fossero ulteriori pericoli e che fosse garantita l'incolumità non solo degli abitanti della zona». A proposito della perdita individuata in una proprietà privata limitrofa all'edificio crollato, il tecnico fa notare che «è piccola e non può essere responsabile del danneggiamento delle fondamenta di un fabbricato. Inoltre non si è evidenziata la sua provenienza». Quello di via Antonino è uno dei tre crolli, tutti per fortuna senza danni alle persone, che si sono verificati in un anno e mezzo. «È evidente che vi sia un problema con le cavità del sottosuolo. È per questo motivo che l'ex sindaco Aurelio Russo, con un'ordinanza, aveva chiesto ai proprietari degli stabili in cui erano state censite le cavità di metterle in sicurezza. Tale ordinanza è stata quasi interamente disattesa dai cittadini», spiega l'ingegnere Valentino. Il Comune aveva anche richiesto un intervento del ministero dell'Interno, con la dichiarazione dello stato di calamità ma al momento, fa sapere il funzionario, «il nostro appello è stato disatteso».Intanto l'area di via Giannangeli dove si verificò il primo grave dissesto a novembre 2017, con il cedimento di una cavità ed il crollo di un fabbricato, è stata dissequestrata. Lunedì prossimo, il commissario prefettizio ha convocato i proprietari dell'immobile.