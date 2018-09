CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Settembre 2018, 11:10

Il piano di evacuazione dei Campi Flegrei è quasi pronto. Mancano allappello una manciata di comuni ed entro la fine del 2019 la Protezione civile lo testerà con una simulazione che coinvolgerà almeno quattro comuni dell'area flegrea inseriti nella zona rossa, cioè quella a più alto rischio eruzione. È quanto emerge dal congresso internazionale «Cities on Volcanoes», il congresso internazionale che fino a venerdì riunisce vulcanologi e geofisici da tutto il mondo. Al centro di un incontro tra i vertici istituzionali che coordinano le emergenze, anche un aggiornamento sui progetti futuro che impegneranno comunità scientifica sull'isola di Ischia, colpita lo scorso anno da un terremoto di magnitudo 4, che ha portato alla morte di due persone.I PIANI DI EVACUAZIONEMentre i piani di allontanamento dei comuni del vesuviano sono già stati acquisiti, la pianificazione dell'emergenza nell'altra area a rischio eruttivo, cioè quella dei Campi Flegrei è in dirittura d'arrivo. In entrambi i casi c'è la distinzione tra zona rossa, che è l'area immediatamente circostante l'area craterica ed è quella a maggiore pericolosità, e zona gialla, con una pericolosità minore. «La ricezione dei piani da parte dei comuni campani sta proseguendo a ritmo serrato» spiega Massimo Pinto, direttore generale della Protezione civile Regione Campania. «Su 550 comuni interessati, abbiamo ricevuto circa 480-490 piani, manca quindi davvero poco. Abbiamo tutti quelli delle zone rosse, cioè quelle ad alto rischio, mancano ancora alcuni delle zone gialle ma entro breve tempo il processo sarà terminato». I progetti messi a punto dai comuni secondo linee guida dettate dalla Regione Campania prevedono il coinvolgimento «di 700 mila persone per il Vesuvio, mentre per i Campi Flegrei ci troviamo di fronte a circa 500 mila abitanti».ESERCITAZIONE NEL 2019Non appena tutti i piani saranno ricevuti, la Protezione civile vuole organizzare un'esercitazione ai Campi Flegrei, da svolgersi entro il 2019 per «coinvolgere la cittadinanza, spesso non consapevole dei rischi cui andrebbe incontro in caso di un'eruzione della caldera flegrea» precisa Luigi D'Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione civile. I piani, cioè, dovranno essere testati come successe per il Vesuvio negli anni scorsi, e l'idea è di «coinvolgere aree pilota della zona rossa. Pensiamo ai comuni di Quarto, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, e anche Napoli, in particolare i quartieri di Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta. Stiamo pensando di accettare adesioni volontarie». Quello che sarà testato maggiormente sarà lo spostamento dai punti di attesa a quelli di incontro, cioè la prima fase del piano che prevede lo spostamento dei residenti dalle abitazioni ai luoghi in cui dovranno recarsi, per poi essere accolti dall'esercito e spostati al punto di incontro, ovvero, il confine con le Regioni che li accoglieranno.