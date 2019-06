«Non iscritti all'ordine: così sono abusivi», rischio licenziamento per 149 infermieri dell'Asl Napoli 3 Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 9 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esercizio abusivo della professione infermieristica, a rischio 149 paramedici all'interno dell'Asl Na3Sud. Si tratta di lavoratori che non hanno l'iscrizione all'Opi (ordine professionale infermieri) e che ora avranno trenta giorni per sanare le loro posizioni per non rischiare il posto.Il controllo dell'azienda sanitaria è partito dalla richiesta della Regione Campania di verificare le posizioni degli infermieri. La lista è stata stilata e diffusa nei presidi ospedalieri di Nola, Castellammare, Gragnano, Boscotrecase, Torre del Greco, Sorrento, Vico Equense e in tutti i distretti e dipartimenti della Napoli3. Con una nota del 3 giugno scorso, il direttore delle risorse umane Giuseppe Esposito chiede ai direttori dei nosocomi di comunicare ai dipendenti di «provvedere all'immediata iscrizione all'Opi onde evitare il procedimento disciplinare».