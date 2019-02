Napoli: rischio crollo agli Incurabili, cortile off limits e sgombero di un'ala

Martedì 26 Febbraio 2019, 18:14

Sicurezza a rischio per l’ospedale Incurabili di Napoli, dove è stato necessario lo sgombero di un’ala della struttura. Si tratta dell'edificio monumentale che già nel 2014,secondo una relazione del servizio difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa del Comune partenopeo, fu considerato a “rischio crolli”.Negli anni, varie tipologie di problemi strutturali hanno comportato le interdizioni di servizi e locali nel plesso ospedaliero che rappresenta anche un prezioso patrimonio artistico con chiostri e affreschi cinquecentesco. Nel settembre del 2018 è stato chiuso lo scalone monumentale poi ripristinato e qualche mese dopo, a causa dello smottamento del terreno sottostante l'edificio, è stato chiuso l'ufficio Cup e, successivamente, il laboratorio di patologia clinica.L’ultimo documento che allerta le direzioni e gli uffici tecnici dell’Asl sullo stato delle condizioni strutturali degli Incurabili è datato 22 febbraio 2019 e ordina l'interdizione temporanea di tutto il cortile al passaggio e alla sosta di veicoli e persone per consentire l' azione «di monitoraggio e I lavori di ripristino». Nella nota, emanata dalla direzione sanitaria, si annuncia anche la chiusura di due ingressi, in via Maria Longo e via Luciano Armanni, fatto salvo per un corridoio destinato ai visitatori del Museo delle Arti sanitarie all’interno dell’ospedale.Al momento l’unico ingresso fruibile resta quello in largo Madonna delle Grazie sebbene a distanza di 4 giorni dal documento che impedisce l'utilizzo del cortile, è stato necessario lo sgombero del corpo “B” della struttura.