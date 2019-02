Terremoto, a Napoli non esiste una mappa degli edifici a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 13 Febbraio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2019 23:02

Hanno ragione gli inglesi: «the devil is in the details», il diavolo si nasconde dei dettagli, come quello che sta ben mimetizzato al rigo numero sedici della pagina numero tre del documento che approva il piano comunale di emergenza in caso di terremoto. Lì c’è scritto che il Comune di Napoli non ha la minima idea dello stato di salute dei palazzi della città e della possibilità che resistano a un terremoto, non sanno niente, nemmeno qualcosa di vago: nulla di nulla.