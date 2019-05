Rissa a Cadice, la mamma napoletana: «Mio figlio Dario non c'entra ma merita uno schiaffo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Maggio 2019, 07:31

La sera sta svoltando verso la notte quando finalmente il cellulare torna raggiungibile. Dalla Spagna risponde Imma Silvestri, la mamma di Dario Bordoni, il 25enne napoletano coinvolto nella rissa di Cadice. Assieme al marito Giuseppe sta raggiungendo il figlio a Cadice. Non è in arresto, è tornato nell'appartamento che condivide con un collega di studi napoletano e con una ragazza di Roma. L'altro studente napoletano ha preparato i bagagli ed è tornato in città, Dario invece intende rimanere in Spagna per completare il percorso Erasmus con tutti gli esami previsti.«Gli darò uno schiaffo, se lo merita perché non mi ha ascoltata. Gli ho sempre detto di tenersi lontano dalle risse, dalle persone pericolose, dalla violenza. Poi l'altro giorno l'ho visto in un video proveniente dalla Spagna mentre piazza un pugno in faccia a un'altra persona».«Sì, è lui. Ma quelle immagini non raccontano tutta la verità».«Prima devo fare una premessa da mamma: sono sconvolta perché c'è un ragazzo in ospedale in gravi condizioni e prego per quel ragazzo. Non è giusto che accadano certe cose».«Ed è per questo che va raccontata tutta la verità su quel che è successo prima di quelle immagini. Un gruppo di ragazzi spagnoli aveva preso di mira gli italiani; le provocazioni sono andate avanti per tutta la notte, avevano puntato uno del gruppo che è più minuto degli altri, lo irridevano, cercavano di mettergli le mani addosso. Ecco perché, alla fine, c'è stato il contatto fisico che è iniziato in discoteca dove gli spagnoli hanno picchiato con forza».