Rissa a Napoli, branco massacra di botte giovane a Capodimonte. Aggredito anche l'automobilista che riprende la scena

Un gruppo di 4 giovani, prendono di mira un ragazzo fino al pestaggio di gruppo. La scena brutale, avvenuta la notte del 4 agosto a Capodimonte, è stata ripresa da un automobilista che, accortosi di quanto stesse accadendo, ha ripreso tutto.

Il conducente ha rilasciato la sua dichiarazione riguardo l’esperienza vissuta a Capodimonte, poichè i ragazzi del branco, essendosi accordi di esser ripresi, dopo il pestaggio del vittima, ormai a terra, hanno diretto la propria volenza anche verso l'automobilista, il quale dopo diversi tentativi da parte degli aggressori di aprire l'auto, è riuscito a ripartire e semirarli.

Il video del pestaggio è stato poi inviato al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, il quale ha dichiarato: «Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine affinché quelle belve siano individuate e denunciate. Le nostre strade sono diventate off limits per i bravi cittadini che devono temere per la loro incolumità ogni volta che si recano a lavoro, che tornano a casa, che vanno a fare la spesa. Queste sono belve assetate di sangue. Tutto ciò è inconcepibile, serve un piano d’emergenza per ripristinare la sicurezza. Serve, soprattutto, tolleranza zero contro i delinquenti ed i violenti.»