Rissa a Pozzuoli tra 50 giovani con coltelli e mazze da baseball: quattro feriti

Una maxi-rissa che ha visto affrontarsi ieri sera intorno alla mezzanotte due gruppi di ragazzi, tra i 16 e i 22 anni, con circa 50 giovani a darsele di santa ragione, a colpi di mazze da baseball e coltelli, è accaduta a Piazza a Mare a Pozzuoli.

Un minorenne originario di Pozzuoli è stato refertato all'ospedale Santa Maria delle Grazie per ferite da taglio lievi, ma risulterebbero almeno altri tre feriti e sono in corso indagini da parte della polizia municipale diretta dalla comandante Silvia Mignone. Alla base ci sarebbero vecchie ruggini tra un gruppo della zona di Licola e Varcaturo e l'altro, invece, composto da ragazzi di Pozzuoli.



Ieri sera due componenti del primo si trovavano in prossimità del porto e appena hanno visto uno del gruppo opposto, con cui c'erano state in passato altre colluttazioni, hanno deciso di radunare i compagni e di effettuare una vera e propria spedizione punitiva che ha preso di sprovvista il gruppo di ragazzi di Pozzuoli. Se la sono data di santa ragione prima con mazze da baseball e, poi, addirittura con coltelli. È stato successivamente il fuggi fuggi generale da parte della gente che si trovava sul posto per fare una passeggiata.

Sul posto sono giunte diverse pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri che hanno iniziato a raccogliere le prime testimonianze dei presenti. Successivamente i vigili urbani hanno visionato tutte le telecamere di video sorveglianza presenti sul posto. Le indagini preliminari da parte della municipale sono a buon punto, diversi infatti i ragazzi identificati e ascoltati. Nelle prossime ore dal comando dei vigili urbani di Pozzuoli dovrebbero partire le prime denunce.

Ultimo aggiornamento: 10:26

