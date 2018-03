Napoli, rissa finisce nel sangue a via Mezzocannone: due giovani accoltellati

Lunedì 26 Marzo 2018, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 20:01

Rissa finita nel sangue su via Mezzocannone, nel cuore del centro storico napoletano. L'episodio è avvenuto intorno alle 16,30, mentre la strada era, come sempre, affollata di persone e turisti che la percorrono ad ogni ora del giorno.Le vittime di numerosi fendenti inferti all'altezza di torace e addome, sono due giovani, entrambi napoletani e pregiudicati, di 24 e 23 anni, feriti gravemente con abbondanti perdite di sangue.I due ragazzi sono stati sottoposti a operazione chirurgica in ospedale per le importanti lesioni riportate agli organi interni a seguito delle ferite lacero contuse e sono, al momento, ancora in sala operatoria. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.